 Наверх

"Боруссия" назвала нового главного тренера

"Боруссия" назвала нового главного тренера

Определился новый главный тренер менхенгладбахской "Боруссии".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, главный тренер "Зальцбурга" Марко Розе покинет клуб по окончании сезона и с лета возглавит команду. 

Подробности контракта 43-летнего специалиста с "Боруссией" не сообщаются. На посту главного тренера "Боруссии" Розе сменит Дитера Хеккинга.

"Боруссия" ранее заявляла о возможном уходе в конце сезона Хеккинга из команды.

Отметим, что Марко Розе возглавляет "Зальцбург" с 2017 года. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi