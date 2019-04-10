"Боруссия" назвала нового главного тренера

Определился новый главный тренер менхенгладбахской "Боруссии".
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, главный тренер "Зальцбурга" Марко Розе покинет клуб по окончании сезона и с лета возглавит команду.
Подробности контракта 43-летнего специалиста с "Боруссией" не сообщаются. На посту главного тренера "Боруссии" Розе сменит Дитера Хеккинга.
"Боруссия" ранее заявляла о возможном уходе в конце сезона Хеккинга из команды.
Отметим, что Марко Розе возглавляет "Зальцбург" с 2017 года.
Təbriz QuliyevАвтор новости