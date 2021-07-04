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Борис Джонсон поздравил сборную Англии

Борис Джонсон поздравил сборную Англии Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил сборную Англии по футболу с победой над командой Украины в четвертьфинале чемпионата Европы
Футбол
4 июля 2021 г. 04:56
Борис Джонсон поздравил сборную Англии
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил сборную Англии по футболу с победой над командой Украины в четвертьфинале чемпионата Европы.

Как передает Report, глава британского правительства сделал соответствующую публикацию в соцсетях.

"Великолепная игра сборной Англии сегодня вечером. Мы все собираемся болеть за вас в полуфинале. Верните футбол на родину", - написал Джонсон в Twitter.

Матч между командами Англии и Украины состоялся в субботу в Риме на "Стадио Олимпико" и завершился победой родоначальников футбола со счетом 4:0.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Англии встретится с датчанами, которые в 1/4 финала одолели команду Чехии со счетом 2:1. Игра между англичанами и датчанами пройдет 7 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в присутствии 60 тыс. зрителей.

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