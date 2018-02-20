Бонуччи: кризис в "Ювентусе" начался после поражения от "Барселоны" в Берлине

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи, в прошлом выступавший за «Ювентус», рассказал, когда в стане туринцев начался период, приведший к тому, что он покинул клуб.

Как передает Report, его слова приводит Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

«В "Ювентусе" кризис начался после поражения от "Барселоны" в Берлине. Мы перестали помогать друг другу», — сказал Бонуччи.

Напомним, в финале Лиги чемпионов-2014/15 «Ювентус» проиграл «Барселоне» со счётом 1:3. Бонуччи перебрался в «Милан» минувшим летом, после ещё одного поражения бьянконери в финале ЛЧ (1:4 в игре с «Реалом»).