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    Бонуччи: кризис в "Ювентусе" начался после поражения от "Барселоны" в Берлине

    В финале Лиги чемпионов-2014/15 «Ювентус» проиграл «Барселоне» со счётом 1:3

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи, в прошлом выступавший за «Ювентус», рассказал, когда в стане туринцев начался период, приведший к тому, что он покинул клуб.

    Как передает Report, его слова приводит Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

    «В "Ювентусе" кризис начался после поражения от "Барселоны" в Берлине. Мы перестали помогать друг другу», — сказал Бонуччи.

    Напомним, в финале Лиги чемпионов-2014/15 «Ювентус» проиграл «Барселоне» со счётом 1:3. Бонуччи перебрался в «Милан» минувшим летом, после ещё одного поражения бьянконери в финале ЛЧ (1:4 в игре с «Реалом»).

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