​Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться

Если чемпионат Германии не начнется до мая, то 13 из 36 команд Бундеслиги могут стать банкротами из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Kicker, семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если игры не возобновятся к маю. Еще два клуба могут стать банкротами в июне. В первой Бундеслиге угроза нависла над четырьмя командами. Один клуб рискует стать банкротом в мае, еще три – в июне.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин.