 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Более 40 футбольных болельщиков устроили драку в центре Москвы

    В результате один человек был госпитализирован с ножевыми ранениями

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Две группы футбольных болельщиков общей численностью порядка 40 человек приняли участие в драке на Чистых прудах в Москве.

    Как передает Report, в результате инцидента в центре столицы один человек был госпитализирован с ножевыми ранениями, остальные мужчины до приезда полиции разбежались или скрылись с места происшествия на метро.

    «Мужчина госпитализирован в институт Склифосовского с ножевым ранением в брюшную полость», — сообщил источник в правоохранительных органах.

    В настоящее время ведется поиск участников и выясняются подробности конфликта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi