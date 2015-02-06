​Более 40 футбольных болельщиков устроили драку в центре Москвы

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Две группы футбольных болельщиков общей численностью порядка 40 человек приняли участие в драке на Чистых прудах в Москве.

Как передает Report, в результате инцидента в центре столицы один человек был госпитализирован с ножевыми ранениями, остальные мужчины до приезда полиции разбежались или скрылись с места происшествия на метро.

«Мужчина госпитализирован в институт Склифосовского с ножевым ранением в брюшную полость», — сообщил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время ведется поиск участников и выясняются подробности конфликта.