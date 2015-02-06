​Более 40 футбольных болельщиков устроили драку в центре Москвы

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Две группы футбольных болельщиков общей численностью порядка 40 человек приняли участие в драке на Чистых прудах в Москве.
Как передает Report, в результате инцидента в центре столицы один человек был госпитализирован с ножевыми ранениями, остальные мужчины до приезда полиции разбежались или скрылись с места происшествия на метро.
«Мужчина госпитализирован в институт Склифосовского с ножевым ранением в брюшную полость», — сообщил источник в правоохранительных органах.
В настоящее время ведется поиск участников и выясняются подробности конфликта.
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