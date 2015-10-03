Блаттер отказался уходить из ФИФА по требованию спонсоров

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Йозеф Блаттер через адвокатов заявил, что не уйдет со своего поста раньше положенного срока, поскольку это противоречило бы интересам организации, сообщает Reportсо ссылкой на BBC News.

По мнению 79-летнего президента, его отставка не будет способствовать реформам в ФИФА.

Ранее спонсоры футбольной ассоциации Coca-Cola, Visa, McDonald's и Budweiser опубликовали заявления, в которых попросили Блаттера досрочно уйти в отставку. По их мнению, дальнейшее пребывание Блаттера во главе ФИФА портит ее репутацию и тормозит начало реформ, которые должны сделать работу организации прозрачнее.

Йозеф Блаттер и ряд его подчиненных стали фигурантами уголовных дел, связанных с взяточничеством.

Выборы главы ФИФА должны пройти в феврале 2016 года.