Благотворительный фонд Месси подозревается в финансовых махинациях

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Благотворительный фонд нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси подозревается в финансовых махинациях и неуплате налогов.

Как сообщает Report со ссылкой на издание El Confidencial, сейчас дело рассматривается в одном из судов Буэнос-Айреса. Судья принял жалобу обвинения и назначил предварительное разбирательство по делу о возможном уклонении от уплаты налогов.

Сообщается, что образ Месси использовался для привлечения денег от частных лиц и компаний, после чего средства переводили на оффшорные счета в разных странах мира.

Незаконная деятельность происходила на территории Аргентины и Испании с 2012 по 2014 год. Известно, что основными спонсорами фонда являются несколько крупных компаний, среди которых Adidas, Unicef и другие. Только за 2017 год было получено около 2 млн долларов пожертвований.

Напомним, что аргентинский футболист уже имел проблемы с законом, связанные с неуплатой налогов. В 2017 году Месси приговорили к 21 месяцу лишения свободы, но он избежал тюремного заключения, заплатив штраф (250 тыс. евро).