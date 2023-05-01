О нас

"Бешикташ" оказался сильнее "Галатасарая" в стамбульском дерби

"Бешикташ" оказался сильнее "Галатасарая" в стамбульском дерби "Бешикташ" выиграл у "Галатасарая" в стамбульском дерби в рамках 32-го тура турецкой Суперлиги по футболу.
Футбол
1 мая 2023 г. 00:54
Бешикташ оказался сильнее Галатасарая в стамбульском дерби

"Бешикташ" выиграл у "Галатасарая" в стамбульском дерби в рамках 32-го тура турецкой Суперлиги по футболу.

Как передает Report, матче на стадионе Vodafon Park завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Счет на 20-й минуте открыли гости, Мауро Икарди успешно замкнул передачу М.Рашицы. Спустя 15 минут "Бешикташ" сравнял счет благодаря голу Ромена Саисса. Во втором тайме хозяева забили еще два мяча. На 58-й и 90+3-й минутах отличились Амир Хаджиахметович и Венсан Вбубакар соответственно.

"Галатасарай" занимает первое место в турнирной таблице с 70 очками, "Бешикташ" - третье с 65 очками. При этом первый сыграл на один матч меньше (30 против 31). На второй строчке расположился "Фенербахче", набрав 67 очков за 30 игр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbul derbisi: “Beşiktaş” “Qalatasaray”ı məğlub edib

Экслюзивные новости

США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 11:09
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
28 апреля 2023 г. 14:09
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi