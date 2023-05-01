"Бешикташ" оказался сильнее "Галатасарая" в стамбульском дерби

"Бешикташ" выиграл у "Галатасарая" в стамбульском дерби в рамках 32-го тура турецкой Суперлиги по футболу.

"Бешикташ" выиграл у "Галатасарая" в стамбульском дерби в рамках 32-го тура турецкой Суперлиги по футболу.

Как передает Report , матче на стадионе Vodafon Park завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Счет на 20-й минуте открыли гости, Мауро Икарди успешно замкнул передачу М.Рашицы. Спустя 15 минут "Бешикташ" сравнял счет благодаря голу Ромена Саисса. Во втором тайме хозяева забили еще два мяча. На 58-й и 90+3-й минутах отличились Амир Хаджиахметович и Венсан Вбубакар соответственно.

"Галатасарай" занимает первое место в турнирной таблице с 70 очками, "Бешикташ" - третье с 65 очками. При этом первый сыграл на один матч меньше (30 против 31). На второй строчке расположился "Фенербахче", набрав 67 очков за 30 игр.