Берти Фогтс раскритиковал трансферную политику "Баварии"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Азербайджана Берти Фогтс не очень согласен с клубной философией мюнхенской "Баварии". Как сообщает Report, об этом 71-летний специалист заявил в интервью местной прессе.

Он выступил против решения руководства клуба о невыделении больших денег на трансфер звездных игроков: "Лучше покупать одного футболиста за 80-90 млн евро, чем каждый раз трёх заурядных игроков за 20 млн евро. "Бавария" может позволить себе это. Команде необходима свежая кровь. Кроме того, "Баварии" необходимы фланговые футболисты атакующего плана. А лучшее для "Баварии" — договориться с Хайнкесом о том, чтобы он продлил контракт ещё на один сезон".

Отметим, что президент мюнхенцев Ули Хёнесс и председатель правления Карл-Хайнц Румменигге уже неоднократно подчёркивали, что клуб не собирается тратить баснословные деньги на приобретение звёзд, делая ставку на работу с собственными воспитанниками.