Березуцкий: Хотел встретиться в финале ЧМ-2018 с Азербайджаном

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Наставник национальной команды России Фабио Капелло назвал целью сборной России участие в финале ЧМ-2018.

Как передает Report со ссылкой «Чемпионат», он заявил о том, что главная амбиция его подопечных – пробиться в решающий матч домашнего чемпионата мира в 2018 году.

«Сначала нам нужно выйти из группы. Но, конечно, финал — это грандиозное событие, и участие в нём — наша цель», — цитирует итальянца «Чемпионат».

При этом защитник российской сборной Василий Березуцкий отшутился, что хотел бы встретиться в финале с Азербайджаном.

«Конечно, хотелось бы сыграть в финале домашнего мундиаля, и не важно с кем. Но если встретиться в финале, например, с Азербайджаном, это было бы замечательно», — признался игрок обороны.