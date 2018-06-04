Бензема в сборной Франции играть не будет - президент федерации

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ ответил на критику нападающего «Реала» Карима Бензема.

Как сообщает Report, форвард написал в твиттере, что чиновник «показал истинное лицо» после интервью, в котором тот сказал, что Бензема не подходит под игровой стиль сборной и для него обратной дороги в команду нет.

«Я не сказал ничего плохого о нем. Наоборот, я единственный, кто заявил, что он остается отличным игроком, но его карьера в сборной завершена», – сказал Ле Грэ.