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    Бензема в сборной Франции играть не будет - президент федерации

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ ответил на критику нападающего «Реала» Карима Бензема.

    Как сообщает Report, форвард написал в твиттере, что чиновник «показал истинное лицо» после интервью, в котором тот сказал, что Бензема не подходит под игровой стиль сборной и для него обратной дороги в команду нет.

    «Я не сказал ничего плохого о нем. Наоборот, я единственный, кто заявил, что он остается отличным игроком, но его карьера в сборной завершена», – сказал Ле Грэ.

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