"Бенфика" обыграла "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - ВИДЕО

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Португальский футбольный клуб "Бенфика" одержал победу над немецкой "Боруссией" из Дортмунда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0.

Мяч на 49-й минуте забил Константинос Митроглу. Греческий нападающий забил 13-й гол в последних 13 матчах своей команды в различных турнирах.

На 58-й минуте нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти. Обамеянг не забил уже третий из последних четырех ударов с 11-метровой отметки.

Ответный матч пройдет 8 марта в Дортмунде.