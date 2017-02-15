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    "Бенфика" обыграла "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - ВИДЕО

    Гол Константиноса Митроглу принес победу португальскому клубу со счетом 1:0

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Португальский футбольный клуб "Бенфика" одержал победу над немецкой "Боруссией" из Дортмунда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Как передает Report, встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0.

    Мяч на 49-й минуте забил Константинос Митроглу. Греческий нападающий забил 13-й гол в последних 13 матчах своей команды в различных турнирах.

    На 58-й минуте нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти. Обамеянг не забил уже третий из последних четырех ударов с 11-метровой отметки.

    Ответный матч пройдет 8 марта в Дортмунде.

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