"Бавария" завоевала 20 раз Кубок Германии

Мюнхенская "Бавария"&переиграла леверкузенский "Байер"&в финале Кубка Германии.

Мюнхенская "Бавария" переиграла леверкузенский "Байер" в финале Кубка Германии.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Олимпиаштадио" в Берлине и завершилась со счетом 4:2 в пользу "Баварии".

На счету нападающего "Баварии" Роберта Левандовски дубль. По голу забили Давид Алаба и Серж Гнабри. Мячи в составе "Байера" забивали Свен Бендер и Кай Хаверц (с пенальти).

"Бавария" завоевала 20-й Кубок Германии. Мюнхенцы выиграли турнир во второй раз подряд. В финальном матче прошлого сезона "Бавария" разгромила "РБ Лейпциг" (3:0).

Леверкузенский "Байер" побеждал на турнире один раз - в 1993 году. Команда проиграла три финала Кубка Германии (2002, 2009, 2020).

В полуфинале турнира "Бавария" со счетом 2:1 обыграла франкфуртский "Айнтрахт". "Байер" разгромил "Саарбрюкен" (3:0).