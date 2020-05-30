​«Бавария» разгромила «Фортуну», «Шальке» дома проиграл аутсайдеру

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала "Фортуну" из Дюссельдорфа.

Как передает Report, встреча состоялась в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Счёт открыл защитник "Фортуны" Матиас Занка Йоргенсен, отправив мяч в собственные ворота на 15-й минуте. До перерыва преимущество "Баварии" увеличили защитник Бенжамен Павар и нападающий Роберт Левандовски. В начале второго тайма Левандовски оформил дубль, а спустя две минуты отличился хавбек мюнхенцев Альфонсо Дэвис.

«Бавария», набрав 67 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. "Фортуна" (27) занимает 16-е место.

Гельзенкирхенский "Шальке" дома с минимальным счетом проиграл "Вердеру", занимающему предпоследнее место в турнирной таблице Бундеслиги. Единственный мяч на 32-ой минуте провел Леонардо Биттенкурт.