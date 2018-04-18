"Бавария" разгромила "Байер" и вышла в финал кубка Германии по футболу - ВИДЕО

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В полуфинальном матче Кубка Германии «Байер» принимал «Баварию».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей хет-трик оформил Томас Мюллер, два гола на свой счёт записал Роберт Левандовски, а ещё один мяч забил Тьяго Алькантара. За «Байер» точными ударами отметились Ларс Бендер и Леон Бэйли. Таким образом, мюнхенцы вышли в финал Кубка Германии, а леверкузенская команда выбыла из турнира.

В другой полуфинальной паре 18 апреля встретятся «Шальке-04» и франкфуртский «Айнтрахт». Финал Кубка Германии запланирован на 19 мая

"Байер" – "Бавария" 2:6

Голы: Мартинес, 3, Левандовски, 9, Мюллер, 52, 64, 78, Алькантара, 61 – Л.Бендер, 16, Бэйли, 72