"Бавария" потерпела второе поражение в сезоне Бундеслиги - ВИДЕО

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Лидер немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" в 27 туре чемпионата в гостях минимально проиграл "Хоффенхайма" (0: 1), информирует Report со ссылкой на сайт "Баварии".

“Хоффенхайм” в первом тайме навязал “Баварии” настоящую борьбу на высоких скоростях. На 21-й минуте Андрей Крамарич замечательным дальним ударом вывел свою команду вперед. Во втором тайме “баварцы” в буквальном смысле слова до последних минут осаждали ворота хозяев поля, но сравнять счет так и не смогли. Одним из главных героев баталии стал голкипер победителей Оливер Бауманн.

Примечательно, что для защитника Матса Хуммельс матч против “Хоффенхайма” стал 250-м проведенным в Бундеслиге.

Отмечается, что несмотря на поражение, мюнхенцы продолжают лидировать в Бундеслиге с солидным отрывом. Сегодня “Лейпциг” в случае победы над “Майнц” сможет сократить свое отставание лишь до 10 очков.

Добавим также, единственный матч в нынешнем сезоне “Бавария” проигрывала “Боруссии” Д (0: 1).