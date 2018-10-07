Бавария потерпела второе поражение подряд в Бундеслиге, проиграв Боруссии М

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Мюнхенская «Бавария» крупно проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги.

Как передает Report, встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Первый гол забил нападающий Алассан Плеа на 10-й минуте. До перерыва форвард Ларс Штиндль удвоил преимущество «Боруссии». Точку в игре поставил нападающий Патрик Херрман на 88-й минуте.

Для мюнхенского клуба это поражение стало вторым подряд в рамках чемпионата Германии. Ранее команда Нико Ковача проиграла берлинской «Герте» (0:2).

«Боруссия», набрав 14 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Бавария» (13) — 5-е.

В следующем туре мюнхенский клуб на выезде сыграет с «Вольфсбургом» (20 октября), команда из Мёнхенгладбаха дома встретится с «Майнцем» (21 октября).