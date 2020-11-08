"Бавария" победила своего главного соперника

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" проиграла мюнхенской "Баварии".

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" проиграла мюнхенской "Баварии".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

На 45-й минуте Марко Ройс открыл счет. Однако спустя четыре минуты Давид Алаба восстановил равновесие.

Во втором тайме Роберт Левандовски вывел "Баварию" вперед. Лерой Зане забил третий гол мюнхенцев - Левандовски прошел по центру, далее своевременно отдал на ход Зане, который сместился в штрафную и ударом из-под защитника направил мяч в дальний угол ворот. Спустя три минуты Эрлинг Холанд отыграл один мяч.

"Боруссия", набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Бавария" (18) стала единоличным лидером Бундеслиги.