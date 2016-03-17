"Бавария" и "Барселона" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА - ВИДЕО

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Испанская "Барселона" и немецкая "Бавария" завоевали путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в 1/8 финала соревнования "Барселона" по сумме двух матчей одолела английский "Арсенал", а "Бавария" взяла верх над итальянским "Ювентусом".

В ответной встрече (ее судил российский арбитр Сергей Карасев), прошедшей в столице Каталонии, "Барселона" обыграла своего соперника со счетом 3:1. В первом матче этих команд также сильнее был испанский клуб (2:0).

Что касается ответного противостояния в паре "Бавария" - "Ювентус", прошедшего в Мюнхене, то здесь победил немецкий клуб, правда, вырвав победу в дополнительное время. Основное, как и первый матч, завершилось со счетом 2:2, при этом мюнхенцы уступали с разницей в два мяча, а от поражения ушли в добавленное ко второму тайму время. В итоге "Бавария" победила 4:2.