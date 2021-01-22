О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Барселона" с трудом пробилась в 1/8 финала Кубка Испании

"Барселона" с трудом пробилась в 1/8 финала Кубка Испании В городе Корнелья-де-Льобрегат завершилась встреча 1/16 финала Кубка Испании, в которой "Барселона" в дополнительное время сумела обыграть "Корнелью", выступающую в Сегунде Б (3-й дивизион чемпионата Испании), со счётом 2:0
Футбол
22 января 2021 г. 05:03
Барселона с трудом пробилась в 1/8 финала Кубка Испании

В городе Корнелья-де-Льобрегат завершилась встреча 1/16 финала Кубка Испании, в которой "Барселона" в дополнительное время сумела обыграть "Корнелью", выступающую в Сегунде Б (3-й дивизион чемпионата Испании), со счётом 2:0.

Как передает Report, основное время прошло без забитых мячей, а уже на старте дополнительного времени французский нападающий сине-гранатовых Усман Дембеле вывел гостей вперёд.

На добавленной минуте к дополнительному времени датский нападающий каталонцев Мартин Брайтвайт укрепил преимущество "Барселоны" и установил окончательный счёт – 2:0.

По ходу поединка подопечные Рональда Кумана не смогли реализовать 2 пенальти – на 39-й минуте Миралем Пьянич не сумел обыграть вратаря, а на 80-й минуте уже Усман Дембеле не реализовал возможность.

Отметим, что на 118-й минуте "Корнелья" осталась в меньшинстве после полученной второй жёлтой карточки Альбертом Эстельесом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Barselona" İspaniya Kubokunun 1/8 finalına çətinliklə yol açıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ливерпуль впервые за три года проиграл дома в АПЛ
"Ливерпуль" впервые за три года проиграл дома в АПЛ
22 января 2021 г. 02:12
Буффон шутливо поздравил Роналду с рекордом
ФотоБуффон шутливо поздравил Роналду с рекордом
21 января 2021 г. 23:47
Игроки азербайджанских клубов сдали тесты на COVID-19
Игроки азербайджанских клубов сдали тесты на COVID-19
21 января 2021 г. 14:44
Роналду стал рекордсменом по количеству голов в официальных матчах
ВидеоРоналду стал рекордсменом по количеству голов в официальных матчах
21 января 2021 г. 03:14
Реал вылетел из Кубка Испании от клуба третьего дивизиона
"Реал" вылетел из Кубка Испании от клуба третьего дивизиона
21 января 2021 г. 02:44
Стал известен обладатель Суперкубка Италии
Стал известен обладатель Суперкубка Италии
21 января 2021 г. 02:11
Удинезе сыграла вничью на своем поле с Аталантой
"Удинезе" сыграла вничью на своем поле с "Аталантой"
20 января 2021 г. 23:23
Футболист азербайджанского происхождения: Роналду достоин обновить мой рекорд
Футболист азербайджанского происхождения: Роналду достоин обновить мой рекорд
20 января 2021 г. 12:57
Криштиану Роналду провел встречу с президентом Реала
Криштиану Роналду провел встречу с президентом "Реала"
20 января 2021 г. 07:50
АПЛ: Лестер победил Челси и возглавил турнирную таблицу
АПЛ: "Лестер" победил "Челси" и возглавил турнирную таблицу
20 января 2021 г. 02:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi