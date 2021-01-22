"Барселона" с трудом пробилась в 1/8 финала Кубка Испании

В городе Корнелья-де-Льобрегат завершилась встреча 1/16 финала Кубка Испании, в которой "Барселона" в дополнительное время сумела обыграть "Корнелью", выступающую в Сегунде Б (3-й дивизион чемпионата Испании), со счётом 2:0

В городе Корнелья-де-Льобрегат завершилась встреча 1/16 финала Кубка Испании, в которой "Барселона" в дополнительное время сумела обыграть "Корнелью", выступающую в Сегунде Б (3-й дивизион чемпионата Испании), со счётом 2:0.

Как передает Report, основное время прошло без забитых мячей, а уже на старте дополнительного времени французский нападающий сине-гранатовых Усман Дембеле вывел гостей вперёд.

На добавленной минуте к дополнительному времени датский нападающий каталонцев Мартин Брайтвайт укрепил преимущество "Барселоны" и установил окончательный счёт – 2:0.

По ходу поединка подопечные Рональда Кумана не смогли реализовать 2 пенальти – на 39-й минуте Миралем Пьянич не сумел обыграть вратаря, а на 80-й минуте уже Усман Дембеле не реализовал возможность.

Отметим, что на 118-й минуте "Корнелья" осталась в меньшинстве после полученной второй жёлтой карточки Альбертом Эстельесом.