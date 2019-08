"Барселона" разгромила "Наполи" - ВИДЕО

Завершился товарищеский матч с участием "Барселоны" и "Наполи".

Как передаёт Report, со счётом 4:0 победу одержали сине-гранатовые. Матч состоялся в Энн-Арбор (США) на стадионе "Мичиган".

В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, зато сразу после перерыва в ворота неаполитанцев влетели один за другим 4 мяча - на 48-й минуте счёт открыл Луис Суарес, а уже спустя четверть часа Усман Дембеле забивал 4-й гол в ворота итальянской команды. Также в составе "Барселоны" отличились Антуан Гризманн и Суарес, оформивший дубль. Для Гризманна это первый мяч в составе каталонцев.

Это был второй матч между командами за последние три дня. В первой встрече, которая состоялась на стадионе "Хард Рок" в Майами, победу праздновала каталонская команда.

