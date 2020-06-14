​"Барселона" разгромила "Мальорку"

В матче 28-го тура испанской Примеры "Мальорка" принимала "Барселону".

Как передает Report, встреча состоялась в Пальма-де-Мальорке на стадионе "Иберостар" и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал хавбек Артуро Видаль, отправивший мяч в ворота соперника на второй минуте. До перерыва преимущество сине-гранатовых увеличил форвард Мартин Брайтвайт. На 79-й минуте защитник Жорди Альба довел счет до разгромного. В компенсированное время ещё один гол забил нападающий Лионель Месси. Результативные передачи в свой актив записали Альба, Месси (2) и форвард Луис Суарес.

"Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Каталонцы на пять очков опережают мадридский "Реал", который занимает второе место.