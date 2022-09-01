"Барселона" расторгла контракт с футболистом

Испанская "Барселона" расторгла контракт с датским нападающим Мартином Брейтуэйтом.

Испанская "Барселона" расторгла контракт с датским нападающим Мартином Брейтуэйтом.

Как передает Report, об этом каталонский клуб сообщил на своей официальной странице.

Контракт игрока с командой действовал до конца сезона-2023/2024. "Барселона" поблагодарила футболиста за его самоотверженность и пожелала удачи в будущем.

Нападающий Мартин Брейтуэйт перешел к сине-гранатовым из "Леганеса" зимой 2020 года. За два с половиной сезона датчанин сыграл в 59 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три голевые передачи. Большую часть прошлого сезона Брейтуэйт пропустил из-за травмы колена, приняв участие всего в пяти встречах.