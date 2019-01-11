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    "Барселона" проиграла "Леванте" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона», игравшая дублирующим составом, на выезде уступила «Леванте» со счётом 1:2.

    Как передает Report, счёт на четвёртой минуте встречи открыл уругвайский защитник хозяев Эрик Кабако, он замкнул подачу со штрафного Рубена Рочины. В середине тайма Борха Майораль увеличил преимущество команды из Валенсии, реализовав выход один на один с вратарём. Гости сократили разрыв в концовке матча – Филиппе Коутиньо отличился с пенальти за фол на Денисе Суаресе.

    Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» — «Леванте» состоится 17 января.

    Сине-гранатовые являются действующими обладателями трофея. В прошлом голу в финале турнира они разгромили «Севилью» со счётом 5:0.

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