​“Барселона” проехала на автобусе по улицам столицы Каталонии с тремя кубками

Баку. 8 Июня. REPORT.AZ/ «Барселона» после возвращения из Берлина провела чемпионский парад.

Как передает Report, в нынешнем сезоне сине-гранатовые выиграли чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.

По улицам столицы Каталонии проехал автобус с командой и с тремя завоёванными кубками. Завершиться торжественное мероприятие должно на стадионе «Камп Ноу», куда направляется автобус.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Барселона» в субботу, 6 июня, обыграла «Ювентус» (3:1).