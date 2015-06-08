​“Барселона” проехала на автобусе по улицам столицы Каталонии с тремя кубками

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Баку. 8 Июня. REPORT.AZ/ «Барселона» после возвращения из Берлина провела чемпионский парад.
Как передает Report, в нынешнем сезоне сине-гранатовые выиграли чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.
По улицам столицы Каталонии проехал автобус с командой и с тремя завоёванными кубками. Завершиться торжественное мероприятие должно на стадионе «Камп Ноу», куда направляется автобус.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Барселона» в субботу, 6 июня, обыграла «Ювентус» (3:1).
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