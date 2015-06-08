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    ​“Барселона” проехала на автобусе по улицам столицы Каталонии с тремя кубками

    В финале Лиги чемпионов “Барселона” в субботу обыграла “Ювентус”

    Баку. 8 Июня. REPORT.AZ/ «Барселона» после возвращения из Берлина провела чемпионский парад.

    Как передает Report, в нынешнем сезоне сине-гранатовые выиграли чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.

    По улицам столицы Каталонии проехал автобус с командой и с тремя завоёванными кубками. Завершиться торжественное мероприятие должно на стадионе «Камп Ноу», куда направляется автобус.

    Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Барселона» в субботу, 6 июня, обыграла «Ювентус» (3:1).

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