"Барселона" приняла решение по будущему Роберта Левандовски

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"Барселона" приняла решение по будущему польского нападающего команды Роберта Левандовски.

Как сообщает Report со ссылкой на Sport.es, руководство "блауграны" уже сообщило футболисту, что рассчитывает на него и в следующем сезоне.

Отмечается, что вместе с форвардом в команде останется и защитник Иньиго Мартинес, уход которого также рассматривался ранее.

В нынешнем сезоне польский нападающий принял участие в 18 матчах за "Барселону" во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.

"Барселона" возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, в активе команды 34 очка после 14 туров.