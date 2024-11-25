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"Барселона" приняла решение по будущему Роберта Левандовски

"Барселона" приняла решение по будущему Роберта Левандовски 09:58 взяла отсюда
Футбол
25 ноября 2024 г. 10:09
Барселона приняла решение по будущему Роберта Левандовски

"Барселона" приняла решение по будущему польского нападающего команды Роберта Левандовски.

Как сообщает Report со ссылкой на Sport.es, руководство "блауграны" уже сообщило футболисту, что рассчитывает на него и в следующем сезоне.

Отмечается, что вместе с форвардом в команде останется и защитник Иньиго Мартинес, уход которого также рассматривался ранее.

В нынешнем сезоне польский нападающий принял участие в 18 матчах за "Барселону" во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.

"Барселона" возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, в активе команды 34 очка после 14 туров.

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