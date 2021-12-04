"Барселона" потерпела первое поражение под руководством Хави

Футболисты "Барселоны" уступили "Бетису" со счетом 0:1 в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Футболисты "Барселоны" уступили "Бетису" со счетом 0:1 в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в присутствии 66 250 зрителей.

Единственный гол на 79-й минуте встречи забил нападающий "Бетиса" Хуанми.

"Барселона" потерпела первое поражение под руководством нового главного тренера команды Хави, который занял пост 6 ноября.

"Барселона" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 23 очка в 15 матчах. "Бетис" поднялся на третье место с 30-ю очками после 16 матчей.

В следующем туре подопечные Хави 12 декабря в гостях встретятся с "Осасуной", а 8 декабря в гостях сыграют с германской "Баварией" во встрече заключительного тура Лиги чемпионов. "Бетис" в 17-м туре чемпионата страны 12 декабря дома примет "Реал Сосьедад", а 9 декабря на выезде проведет встречу группового этапа Лиги Европы против шотландского "Селтика".