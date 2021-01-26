"Барселона" не выплатила игрокам зарплату

"Барселона" не выплатила футболистам зарплату за декабрь

"Барселона" не выплатила футболистам зарплату за декабрь.

Как передает Report со ссылкой на издание COPE, игроки каталонского клуба получают выплаты двумя траншами, в июне и декабре. В этот раз футболисты не получили декабрьских выплат из-за дефицита ликвидности. Ранее стало известно, что "Барселона" задекларировала долг в размере 1,2 млрд евро, а также краткосрочную задолженность ещё на 730 млн евро.

Каталонцы завершили сезон-2019/2020 с чистой задолженностью в 488 млн евро, и клуб ведёт переговоры об отсрочке этих платежей со своими кредиторами, указывая на влияние, которое пандемия коронавируса оказала на бюджет.

"Барселона" в 19 встречах набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. Лидером соревнований является "Атлетико" (47).