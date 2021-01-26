"Барселона" не выплатила игрокам зарплату

"Барселона" не выплатила футболистам зарплату за декабрь.
Как передает Report со ссылкой на издание COPE, игроки каталонского клуба получают выплаты двумя траншами, в июне и декабре. В этот раз футболисты не получили декабрьских выплат из-за дефицита ликвидности. Ранее стало известно, что "Барселона" задекларировала долг в размере 1,2 млрд евро, а также краткосрочную задолженность ещё на 730 млн евро.
Каталонцы завершили сезон-2019/2020 с чистой задолженностью в 488 млн евро, и клуб ведёт переговоры об отсрочке этих платежей со своими кредиторами, указывая на влияние, которое пандемия коронавируса оказала на бюджет.
"Барселона" в 19 встречах набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. Лидером соревнований является "Атлетико" (47).