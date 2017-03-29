"Барселона" приблизительно на 3 недели лишится Арды Турана

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Барселона" и национальной сборной Турции Арда Туран выбыл из строя приблизительно на 3 недели.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в результате медицинского обследования у 30-летнего полузащитника обнаружили травму левой ноги.

Арде Турану, получившему травму будучи в лагере национальной сборной Турции, пришлось пропустить товарищеский матч с Молдовой. Теперь ему придется отсутствовать как минимум на 4 матчах в Ла Лиге и первом четвертьфинале Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса".

В случае, если реабилитация пройдет по плану, 19 апреля Туран будет готов либо к ответному матчу с "Ювентусом", либо к предстоящему 23 апреля матчу Ла Лиги с "Реал Мадридом".

Отметим, что в матче отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Турции одержала победу над Финляндией со счетом 2:0, а на товарищеской встрече с Молдовой выиграла со счетом 3:1.