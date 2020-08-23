"Барселона" хочет купить игрока "Аякса"

"Барселона" рассчитывает подписать долгосрочное контрактное соглашение с полузащитником амстердамского "Аякса" Донни ван де Беком

"Барселона" рассчитывает подписать долгосрочное контрактное соглашение с полузащитником амстердамского "Аякса" Донни ван де Беком.

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил журналист Николи Шири.

По данным источника, каталонский клуб предлагает футболисту шестилетний контракт. Также сообщается, что у "Реала" была опция покупки ван де Бека, но её срок истек 30 июня.

23-летний ван де Бек является воспитанником "Аякса". В минувшем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов (22 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал шесть результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.