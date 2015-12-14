Банки США, Швейцарии и Британии попали под подозрение властей по делу о коррупции в ФИФА

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Три американских, два швейцарских и два британских банка попали под подозрение властей США в связи с расследованием дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Банкам приписывается неразглашение подозрительной финансовой деятельности со счетами, связанными с ФИФА. В конце ноября власти Швейцарии выдали первый ордер на передачу прокуратуре США банковской информации, имеющей отношение к расследованию.

В конце мая разгорелся крупнейший в истории ФИФА скандал, когда в Цюрихе по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала семь высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным министерства юстиции США, за 24 года они получили взятки на сумму около 150 млн. долларов.

В сентябре сообщалось, что расследование в Швейцарии выявило 121 подозрительный банковский счет.