​Балотелли признан лучшим игроком марта в Лиге 1

Итальянский нападающий «Марселя» Марио Балотелли признан лучшим игроком чемпионата Франции по итогам марта.

Об этом сообщает сайт профсоюза футболистов Франции, передает Report.

Балотелли занял первое место по итогам голосования, набрав 45% голосов. В борьбе за эту награду итальянец опередил Килиана Мбаппе из «ПСЖ» (35%) и Муссу Дембеле из «Лиона» (20%).

В марте Мбаппе и Дембеле приняли участие в четырёх матчах Лиги 1, в которых забили по пять голов. На счету Балотелли четыре гола в четырёх матчах.

28-летний Балотелли перешёл в «Марсель» в зимнее трансферное окно из «Ниццы». В этом сезоне он провёл за марсельцев 11 матчей во французском национальном чемпионате, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.