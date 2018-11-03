Балканские страны хотят подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Четыре балканские страны хотят подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, речь идет о Болгарии, Греции, Румынии и Сербии.

Соответствующее решение обсудили премьер-министры Болгарии, Греции, Румынии и президент Сербии на встрече в Варне.

Главными конкурентами этой заявки может стать совместная заявка от трех стран из Южной Америки – Аргентины, Парагвая и Уругвая. У этой заявки есть довольно большие шансы, ведь в 2030 году будет отмечаться 100-летие первого чемпионата мира, который состоялся именно в Уругвае.

Также подать заявку на проведение ЧМ-2030 может Англия вместе с Шотландией, Уэльсом, Северной Ирландией и Ирландией.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре, а Мундиаль 2026 года впервые примут три страны – Мексика, США и Канада. При этом уже в 2026 году количество стран-участниц финальной стадии турнира будет 48.