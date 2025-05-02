"Зиря" обыграла "Туран Товуз" и гарантировала серебряные медали чемпионата Азербайджана

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу дан старт играм 33-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу дан старт играм 33-го тура.

Как сообщает Report , бакинская "Зиря" обыграла "Туран Товуз" и гарантировала серебряные медали чемпионата страны. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 48-й минуте забил игрок столичной команды Салифу Сума. На 59-й минуте полузащитник бакинцев Гисмет Алыев был удален с поля прямой красной карточкой, однако "Зиря" удалось сохранить победный счет.

Таким образом, подопечные Рашада Садыгова, ранее обеспечившие себе путевку в еврокубки, довели число очков в активе до 67. Товузская команда набрала 49 баллов и занимает четвертое место.

Итоги 33-го тура будут подведены 4 мая.