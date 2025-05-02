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"Зиря" обыграла "Туран Товуз" и гарантировала серебряные медали чемпионата Азербайджана

"Зиря" обыграла "Туран Товуз" и гарантировала серебряные медали чемпионата Азербайджана В Премьер-лиге Азербайджана по футболу дан старт играм 33-го тура.
Футбол
2 мая 2025 г. 22:24
Зиря обыграла Туран Товуз и гарантировала серебряные медали чемпионата Азербайджана

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу дан старт играм 33-го тура.

Как сообщает Report, бакинская "Зиря" обыграла "Туран Товуз" и гарантировала серебряные медали чемпионата страны. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 48-й минуте забил игрок столичной команды Салифу Сума. На 59-й минуте полузащитник бакинцев Гисмет Алыев был удален с поля прямой красной карточкой, однако "Зиря" удалось сохранить победный счет.

Таким образом, подопечные Рашада Садыгова, ранее обеспечившие себе путевку в еврокубки, довели число очков в активе до 67. Товузская команда набрала 49 баллов и занимает четвертое место.

Итоги 33-го тура будут подведены 4 мая.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Turan Tovuz"a qalib gələn "Zirə" gümüş medalları təmin edib

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