"Зиря" обыграла "Туран Товуз" и гарантировала серебряные медали чемпионата Азербайджана

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу дан старт играм 33-го тура.
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Единственный гол на 48-й минуте забил игрок столичной команды Салифу Сума. На 59-й минуте полузащитник бакинцев Гисмет Алыев был удален с поля прямой красной карточкой, однако "Зиря" удалось сохранить победный счет.
Таким образом, подопечные Рашада Садыгова, ранее обеспечившие себе путевку в еврокубки, довели число очков в активе до 67. Товузская команда набрала 49 баллов и занимает четвертое место.
Итоги 33-го тура будут подведены 4 мая.