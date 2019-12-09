Азербайджанский футболист может покинуть "Спартак"

Футболист российского "Спартака", азербайджанец Аяз Гулиев может покинуть клуб в ходе зимнего трансферного окна.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Sport24.ru, столичный клуб займется поиском вариантов для продолжения карьеры футболистов Аяза Гулиева и Джано Ананидзе.

Отметим, что Дж.Ананидзе выступает за красно-белых с 2009 года. За это время 27-летний грузин провел за команду 146 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. Гулиев перешел в "Спартак" из "Ростова" в январе 2019 года.

На счету 23-летнего А.Гулиева 21 встреча и 1 гол за москвичей.