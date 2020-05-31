Азербайджанские клубы не будут пользоваться раздевалками

С завтрашнего дня клубы Премьер-лиги Азербайджана смогут коллективно тренироваться.

Об этом Report сообщил директор "Карабаха" Эмрах Челикель.

"Тем не менее, требуется соблюдать правила безопасности. В связи с этим из АФФА в клубы направили инструкцию. Главный вопрос заключается в соблюдении правил гигиены и социальной дистанции. Например, игроки не будут пользоваться раздевалками. Футболисты будут приходить на матчи в форме", - заявил представитель агдамского клуба.

Отметим, что сегодня АФФА объявила дату восстановления Премьер-лиги Азербайджана.