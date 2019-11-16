Азербайджан проиграл Уэльсу - ОБНОВЛЕНО

В Баку на стадионе "Баксель Арена" завершился отборочный матч Евро-2020 между сборными Азербайджана и Уэльса.

Как передает "Report", встреча завершилась победой гостей.

На 10-й минуте отличился Киффер Мур, на 34-й - Гарри Уилсон.

Напомним, после 7 матчей Азербайджан с одним очком в активе замыкает турнирную таблицу.

21:55***

Сборная Азербайджана по футболу проводит последний домашний матч в рамках отборочного этапа ЕВРО-2020.

Как передает "Report" после первого тайма сборная Азербайджана проигрывает со счетом 0:2.

На 10-й минуте первый гол после углового забил Мур, на 34-й минуте Уилсон удвоил преимущество гостей.

На данный момент сборная Азербайджана с одним очком занимает последнее место в группе Е и лишена шансов выступить на Евро-2020, четыре матча которого пройдут в Баку.

Кроме того, наша команда не сможет даже покинуть последнюю строчку, переместившись на более лучшую позицию.