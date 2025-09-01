Азербайджанский судья-инспектор получил назначение от УЕФА
Футбол
- 01 сентября, 2025
- 16:52
Международный судья-инспектор из Азербайджана Асим Худиев получил назначение от УЕФА.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, он обслужит матч Беларусь-Австрия в отборочном этапе Чемпионата Европы среди футболистов до 21 года.
Игра состоится 8 сентября на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе в Гори (Грузия).
