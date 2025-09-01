    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Футбол
    • 01 сентября, 2025
    • 16:52
    Азербайджанский судья-инспектор получил назначение от УЕФА

    Международный судья-инспектор из Азербайджана Асим Худиев получил назначение от УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, он обслужит матч Беларусь-Австрия в отборочном этапе Чемпионата Европы среди футболистов до 21 года.

    Игра состоится 8 сентября на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе в Гори (Грузия).

