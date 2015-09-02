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    ​Азербайджанский судья-инспектор получил назначение на отборочный групповой матч ЕВРО-2016

    Асим Худиев отправится в Грузию

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ УЕФА дал новое назначение азербайджанскому судье-инспектору международной категории Асиму Худиеву. Как сообщает Report, А.Худиев примет участие в матче Грузия - Шотландия отборочного группового тура ЕВРО-2016.

    Он будет оценивать работу бригады рефери из Румынии под руководством судьи Овидиу Хацегана. В качестве представителя УЕФА на матч направлен Эмиль Убьяс (Чехия). 

    Отметим, что встреча состоится 4 сентября на стадионе "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе. 

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