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    Азербайджанский рефери ФИФА получил назначение на матч 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА

    Алияр Агаев рассудит матч ЦСКА - Бенфика

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев получил назначение на матч 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА.

    Как сообщает Report, молодой судья международной категории рассудит матч 1/4 финала между московским ЦСКА и португальским "Бенфика", который пройдет в Москве.

    Агаеву помогут боковые арбитры Рза Мамедов и Акиф Амирли. Функцию 4-го арбитра встречи выполнят россиянка Александра Пономарева, судья-инспектор - Юрий Баскаков. Представитель УЕФА - Олжас Абраев.

    Отметим, что матч пройдет 7-го марта на стадионе "Октябрь". Игра начнется в 17:00 по бакинскому времени.

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