Азербайджанский клуб получил лицензию на "плей-офф" кубка чемпионата Европы

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский клуб "Амрахбанк" получил лицензию на "плей-офф" кубка чемпионата Европы по пляжному футболу. Как сообщает Report, команда боролась в группе С в турнире в итальянском городе Катания и покинула поле с 2-мя победами и одним поражением.

В первом матче "Амрахбанк" проиграл российскому клубу "Локомотив" со счетом 0:5, а во второй игре одержала верх над французским "Монпелье" со счетом 6:5.

Представитель Азербайджана в последней игре встретился с румынской командой "Константа" и выиграл со счетом 10:8, тем самым смог пробиться в "плей-офф".

Отметим, что сегодня "Амрахбанк" в 1/16 финала встретится с испанским клубом "CD Bala Azul".