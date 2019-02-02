Азербайджанский футболист о наказании Хабиба Нурмагомедова

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Выступающий в российском клубе "Спартак" азербайджанский футболист Аяз Гулиев прокомментировал наказание российского байца смешанного стиля, чемпиона турнира UFC Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщает Report, 23-летний полузащитник назвал это решение жестким в интервью изданию "Известия".

Он отметил, что удивлен долгосрочным наказанием: "Мы все беспокоимся о нем. Мы поддерживаем его в каждом бою. Я уверен, что это наказание не навредит духу Хабиба, и он сможет показать себя всем".

Отметим, что 29 января UFC дисквалифицировало Хабиба Нурмагомедова на 9 месяцев.