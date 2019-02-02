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    Азербайджанский футболист о наказании Хабиба Нурмагомедова

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Выступающий в российском клубе "Спартак" азербайджанский футболист Аяз Гулиев прокомментировал наказание российского байца смешанного стиля, чемпиона турнира UFC Хабиба Нурмагомедова.

    Как сообщает Report, 23-летний полузащитник назвал это решение жестким в интервью изданию "Известия".

    Он отметил, что удивлен долгосрочным наказанием: "Мы все беспокоимся о нем. Мы поддерживаем его в каждом бою. Я уверен, что это наказание не навредит духу Хабиба, и он сможет показать себя всем".

    Отметим, что 29 января UFC дисквалифицировало Хабиба Нурмагомедова на 9 месяцев.

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