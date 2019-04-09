Азербайджанский борец стал чемпионом Европы из-за травмы соперника

Азербайджанский борец вольного стиля Джабраил Гасанов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана, причиной этого стала травма представителя России Ахмеда Гаджимагомедова, который был соперником опытного 29-летнего борца, выступающего в весовой категории 79 кг. Судьи не позволили спортсмену выйти на решающую встречу из-за полученной травмы.

Гасанов был чемпионом Европы в 2010 и 2011 годах.

Отметим, что сегодня финальные встречи проведут еще два азербайджанских борца-вольника. Гаджи Алиев (65 кг) и Агагусейн Мустафаев (70 кг) встретятся соответственно с турками Селахеттином Кылыджсаллаяном и Мустафой Каёй. Махир Амирасланов в весовой категории 57 кг в схватке за бронзовую медаль встретится с французом Зухеиром Ал Оражи, Нурмагомед Гаджиев померится силами с представителем Македонии Магомедгаджи Нуровым.