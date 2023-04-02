Автобус "Ливерпуля" атаковали после игры с "Ман Сити", есть пострадавший

Неизвестные напали на автобус "Ливерпуля" после игры с "Манчестер Сити" в рамках 29-го тура АПЛ (1:4).

Неизвестные напали на автобус "Ливерпуля" после игры с "Манчестер Сити" в рамках 29-го тура АПЛ (1:4).

Как передает Report со ссылкой на The Sun , автобус, на котором мерсисайдцы возвращались домой после игры, подвергся нападению и был поврежден. Сообщается, что в окно транспортного средства был брошен кирпич, в результате чего пострадал один из представителей тренерского штаба. Полиция начала расследование данного инцидента.

"Ман Сити" также не остался в стороне и выступил с заявлением относительно данного происшествия.

Было проинформировано о том, что один из сотрудников "Ливерпуля" получил повреждения на обратном пути после сегодняшней игры: "Как мы понимаем, в сторону автобуса команды в жилом районе был брошен какой-то предмет.

Инциденты такого рода абсолютно неприемлемы, и решительно осуждаем действия ответственных за это лиц. Мы полностью поддержим расследование этого инцидента полицией Большого Манчестера любым возможным для нас способом".

Кроме того, клуб разочарован тем, что во время сегодняшней игры услышал неуместные выкрики от домашних болельщиков: "Сожалеем о любом оскорблении, которое могли нанести эти выкрики, и будем продолжать работать, чтобы искоренить подобные проявления ненависти на наших матчах".