Австрийский клуб Karabakh Vienna поздравил президента Ильхама Алиева

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент правления австрийского футбольного клуба Karabakh Vienna Орхан Велиев поздравил президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравлении отмечается, что с первых лет восстановления Азербайджаном государственной независимости общенациональный лидер Гейдар Алиев избрал приоритетным направлением развитие в стране спорта и представления Азербайджана миру посредством спорта, эта политика успешно продолжается Ильхамом Алиевым.

"От души поздравляю Вас от имени правления ФК Karabakh Vienna и лично своего с уверенной победой на выборах президента Азербайджанской Республики. Высокое доверие, оказанное Вам азербайджанским народом, - доказательство ваших заслуг и достижений, торжества политики, направленной на увеличение экономической мощи страны, повышение престижа на международной арене, сохранение культурно-нравственных ценностей", - подчеркивается в письме.