"Атлетико" продлил контракт с футболистом, забившим мяч в ворота "Карабаха"

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Атлетико" продлил контракт с Томасом Партейем, забившим мяч на домашнем матче с "Карабахом" в IV туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, 24-летний ганский полузащитник подписал контракт до 30 июня 2023 года.

Его действующий контракт был до июня 2022 года.

Отметим, что воспитанник "Атлетико" Томас Партей дебютировал в основной команде в ноябре 2015 года. В составе мадридского клуба он вышел на 82 матча. На выездном матче с "Атлетико" гол "Карабаха" на 40-й минуте забил Мичел. А на 56-й минуте забитый Партейем удар с дальней дистанции сравнял счет - 1:1.