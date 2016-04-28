​"Атлетико" обыграл "Баварию" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов - ВИДЕО

Баку. 28 Апреля. REPORT.AZ/ В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» в Мадриде обыграл с минимальным счётом «Баварию».

Как передает Report, единственный мяч в этой встрече был забит на 11-й минуте, когда Сауль подхватил мяч в центральном круге, на скорости ушёл от нескольких соперников, ворвался в штрафную и нанёс удар — мяч от штанги оказался в сетке ворот Мануэля Нойера.

Этот мяч так и остался единственным в этой встрече.

Ответная игра состоится в Мюнхене 3 мая. В другом полуфинале 26 апреля вничью со счётом 0:0 сыграли «Манчестер Сити» и «Реал».

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч

Атлетико М (Мадрид, Испания) – Бавария (Мюнхен, Германия) – 1:0

Голы: Сауль, 11 (1:0).