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    "Атлетико" договорился с Челси о трансфере Диего Косты

    Контракт 28-летнего испанца с «Челси» действует до лета 2019 года

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий «Челси» Диего Коста вернётся в «Атлетико», цвета которого ранее защищал с 2007 по 2014 год, откуда впоследствии перебрался в английский клуб.

    Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте мадридцев.

    «Атлетико» и «Челси» достигли предварительной договорённости о трансфере Диего Косты. Руководство английского клуба разрешило футболисту приехать в Мадрид в ближайшие дни, чтобы пройти медицинское обследование и договориться о контракте с нашим клубом», — говорится в сообщении.

    Контракт 28-летнего испанца с «Челси» действует до лета 2019 года. Ранее испанские СМИ сообщили, что «Атлетико» Коста обойдётся в € 60 млн. Три года назад «Челси» купил футболиста за € 38 млн.

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