"Атлетико" договорился с Челси о трансфере Диего Косты

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий «Челси» Диего Коста вернётся в «Атлетико», цвета которого ранее защищал с 2007 по 2014 год, откуда впоследствии перебрался в английский клуб.

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте мадридцев.

«Атлетико» и «Челси» достигли предварительной договорённости о трансфере Диего Косты. Руководство английского клуба разрешило футболисту приехать в Мадрид в ближайшие дни, чтобы пройти медицинское обследование и договориться о контракте с нашим клубом», — говорится в сообщении.

Контракт 28-летнего испанца с «Челси» действует до лета 2019 года. Ранее испанские СМИ сообщили, что «Атлетико» Коста обойдётся в € 60 млн. Три года назад «Челси» купил футболиста за € 38 млн.