"Аталанта" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" одержал победу над нидерландским "Аяксом" со счетом 1:0 в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира.

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" одержал победу над нидерландским "Аяксом" со счетом 1:0 в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мяч на 85-й минуте забил Луис Мурьель. На 79-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Аякса" Райан Гравенберх.

В другом матче группы D датский "Мидтьюлланн" сыграл вничью с английским "Ливерпулем" со счетом 1:1. Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах обошел бывшего капитана команды Стивена Джеррарда и стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. На его счету 22 гола, у Джеррарда - 21. Также Салах, отличившийся на 55-й секунде, стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в Лиге чемпионов.

Победителем группы D стал "Ливерпуль", набравший 13 очков, "Аталанта" с 11 очками стала второй, команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Ставший третьим "Аякс" набрал семь очков и завоевал путевку в 1/16 финала Лиги Европы. "Мидтьюлланн" с двумя очками занял четвертое место.