"Арсенал" впервые за пять лет обыграл "Челси" в чемпионате Англии по футболу

Баку. 24 Сентября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Арсенал" одержал крупную победу над "Челси" со счетом 3:0 в домашнем матче шестого тура чемпионата Англии.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Алексис Санчес (11-я минута), Тео Уолкотт (14) и Месут Озил (40).

В последний раз "Арсенал" побеждал "Челси" в чемпионате Англии в октябре 2011 года.

В следующем туре "Арсенал" 2 октября в гостях сыграет с "Бернли", "Челси 1 октября также на чужом поле проведет матч против "Халл Сити". В матче Лиги чемпионов "канониры" 28 сентября на своем поле примут швейцарский "Базель".

Также в субботу "Ливерпуль" разгромил "Халл Сити" со счетом 5:1, "Тоттенхэм" одержал победу над "Мидлсбро" - 2:1, а "Манчестер Сити" оказался сильнее "Суонси" - 3:1.